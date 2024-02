“Dopo il mercato la Fiorentina non può più andare in Champions. C’è scollamento, tocca a Barone”

Il giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulle questioni di casa Fiorentina

“Dipendesse da me farei firmare un rinnovo di contratto domani a Italiano per quanto credo sia importante. Dopo il mercato di gennaio credo che la Fiorentina non sia più in lotta per il quarto posto ma si può ancora fare una grande stagione, quest’anno c’era davvero la possibilità di lottare per il quarto posto, peccato davvero. Quello che più mi preoccupa è questo scollamento, su questo deve intervenire la società, spero che Barone sia stato negli spogliatoi spesso in questa settimana, non è che tutto grava sulle spalle dell’allenatore, alcune cose toccano alla società, speriamo che sia stata fatta sentire la voce della società”

IL RETROSCENA DA VERONA