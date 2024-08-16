Bocci duro: "Manca troppa roba alla Fiorentina per competere nella rincorsa all'Europa League, non siamo all'altezza"
Il noto giornalista ha commentato la rosa viola in prossimità dell'inizio della prossima stagione calcistica
Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto Alessandro Bocci che ha commentato l'avvicinamento della Fiorentina al campionato: "Vedo una squadra debole, soprattutto a centrocampo dove si vincono le partite nel calcio. Tranne Amrabat che mi auguro rimanga non ci sono giocatori in grado di garantirti di concorrere per l'Europa League. Bianco è un giovane e deve crescere tanto per essere pronto per la Serie A, Mandragora lo conosciamo e Richardson è un punto interrogativo, sarebbe perfetto Mckennie, ma la Juve lo terrà. Inoltre la Fiorentina fa troppi errori difensivi e non te lo puoi permettere a certi livelli, ho dei dubbi sulla difesa a 3 e poi spero arrivi un difensore in più perché Biraghi a fare il braccetto tutta la stagione non è il caso."
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