Bocci: “Stasera conta solo vincere. Vanoli corregga gli errori commessi nelle ultime sfide al Franchi”

Il noto giornalista, Alessandro Bocci, è intervenuto ai microfono di Radio Bruno durante il Pentasport: “Voglio essere realista per stasera: sarà una partita complicata. Il Pisa non ha grandi valori tecnici, ma è una squadra vera: sedici dei suoi venti gol li ha fatti in trasferta. La Fiorentina non dovrà sbagliare l’approccio. Vincendo, i viola aggancerebbero Lecce e Cremonese, aprendo un nuovo finale di campionato. Spero che Vanoli corregga gli errori commessi nelle precedenti sfide casalinghe; punto molto sull’atteggiamento della squadra”.

Sulla formazione: “Le scelte di formazione sono obbligate: Parisi agirà da terzino al posto di Gosens, una soluzione che mi spaventa poiché in fase difensiva concede spesso qualcosa. Preferirei avere Gudmundsson, ma non credo recupererà per stasera, mentre Harrison e Solomon a Como hanno dato segnali importanti”.

Aggiunge: “In caso di successo viola, anche il Torino non potrà stare tranquillo: dal Cagliari in giù sono tutte impelagate nella lotta salvezza. Al momento la squadra che sta peggio è la Cremonese, mentre il Lecce contro l’Inter mi è parso in salute. In questo 2026 la Fiorentina ha dato una svolta al proprio campionato: adesso deve continuare su questa strada, vincendo gli scontri diretti”.