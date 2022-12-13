Bocci categorico: "Solo le squadre che si salvano vendono a gennaio il giocatore più forte"

Vendere o non vendere Amrabat se alla Fiorentina dovesse arrivare una grande offerta? Ne ha parlato Alessandro Bocci

Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno della situazione Amrabat, queste le parole del giornalista del Corriere della Sera:

"Solo le squadre che si salvano vendono a gennaio il giocatore più forte, dopo Vlahovic anche basta. A giugno la Fiorentina deve decidere cosa vuole diventare, puoi anche vendere Amrabat ma devi sapere mettere nella rosa giocatori forti, devi migliorare questa squadra con giocatori di qualità che fanno la differenza, come fa la Lazio. La differenza la fanno i giocatori di qualità e la nostra differenza con la Lazio è proprio questa. L'allenatore ci ha messo tutto questo tempo per perfezionare il sistema di gioco anche adatto ad Amrabat e adesso pensate se gli vendono ancora un giocatore in pieno campionato"

IBRAHIMOVIC INCORONA AMRABAT

https://www.labaroviola.com/ibrahimovic-incorona-amrabat-ve-lo-avevo-detto-che-il-marocco-era-forte-e-lui-fortissimo/195664/