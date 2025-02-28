Bocci: "Sono sicuro che con Italiano avremmo più punti e saremmo in lotta per la Champions senza dubbio"

Il giornalista ha detto la sua sul momento della Fiorentina alla luce delle ultime brutte partite culminate con il KO di Verona

A Radio Bruno è intervenuto Alessandro Bocci che ha detto la sua sulla Fiorentina: "La Fiorentina sta vivendo una situazione pessima dove da dicembre ad ora stai viaggiando con una media punti da retrocessione. La verità è che da quando Bove è stato male, non siamo ripartiti mai e a Verona hai toccato il punto più basso in cui non hai giocato mai e non hai fatto neanche un tiro in porta. Abbiamo avuto dei mesi ottimi, ma ora il tempo è finito perché stiamo offrendo delle prestazioni orribili da troppo."

Sulla formazione: "Non faccio l'allenatore, però mi metterei a 4 e non a 3 perché non abbiamo la forza di cambiare assetto dietro adesso. Comuzzo terzino come con l'Inter e Fagioli regista perché è l'unico che ha piedi buoni e davanti Zaniolo-Beltran con l'argentino punta. "

Su Kean: "siamo gli unici che non hanno un attaccante di riserva al mondo ed è ridicolo perché bastava avere un uomo d'esperienza e stasera eri tranquillo. Dicono sia stato Palladino a non volerlo ma non ne vedo il motivo perché ti serve visto che anche quando non ce l'hai, giochi come se ce l'avessi."

Sul paragone con Italiano: "Sono sicuro che se avessimo avuto Italiano in panchina al posto di Palladino, avremmo più punti adesso e potremmo lottare per la Champions. Lui ha sbagliato ad esultare in faccia dopo la vittoria a dicembre, però resta un tecnico bravo e capace che avrebbe fatto ancora bene a Firenze."