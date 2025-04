Bocci: “Non avrei mai tolto Gudmundsson in quel momento, poteva essere micidiale nel finale della partita”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Alessandro Bocci che ha commentato la gara contro il Milan: “La Fiorentina ha mostrato grande personalità a San Siro perché ha espresso un ottimo calcio in uno stadio che mette grandi pressioni, ma non ha avuto paura di nulla anche quando il Milan ha pareggiato. In più bisogna dire che ha avuto le occasioni migliori e magari con un po’ di fortuna maggiore, avrebbe potuto vincere.”

Su Gudmundsson: “Sinceramente non lo avrei tolto in quella situazione perché stava facendo bene e visto che il Milan stava attaccando, si sarebbe aperto e lui poteva fare danni in campo senza più troppi schemi. Gudmundsson è un valore in più e per questo, dato che sta bene non lo avrei mai cambiato per Beltran. L’argentino ha fallito una grande occasione e magari Gud al posto suo, avrebbe segnato.”