Bocci su Gudmundsson: “Deve giocare sempre, è l’unico della rosa che sa inventare qualcosa dal nulla”

A Radio Bruno il giornalista Alessandro Bocci ha detto la sua sul momento della Fiorentina: “Domani è una gara fondamentale, ma non è l’ultima spiaggia per la Fiorentina. Bisogna capire che questa squadra non avrebbe mai potuto conquistare la Champions ed infatti è staccata da quel treno, ma per l’Europa League è tutto in ballo perché bastano 65 punti per andarci e possiamo raggiungere questo traguardo senza problemi. Vincere sarebbe importante, ma un pareggio non significherebbe la fine della corsa.”

Su Gudmundsson: “La Fiorentina non lo ha mai visto al top per tanto tempo ed è un grande peccato perché è un giocatore che sa inventare sempre qualcosa e oggigiorno ce ne sono pochi come lui. Per questo, deve sempre giocare, è stato insufficiente nelle ultime due gare, ma va recuperato ed è compito di Palladino farlo perché non è ancora riuscito a farlo esprimere al meglio. Gudmundsson ha bisogno di sentirsi al centro di un progetto in cui è protagonista.”