Bocci: “Ieri è stata una partita da finale di stagione, pochi squilli e pareggio giusto”

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto il giornalista Alessandro Bocci che ha parlato della partita di ieri sera: “Ieri sera è stata una partita tra incompiute, non mi è piaciuto l’approccio alla gara come purtroppo è successo spesso quest’anno, nessuna delle due aveva la forza per vincerla. La Fiorentina aveva la testa già ad Atene che è comprensibile, ma comunque ora c’è Cagliari prima e sarebbe importante mettere a posto la qualificazione europea dal campionato. Ieri è mancata la velocità e la freschezza anche se era una partita importante per noi, ma in realtà è stata una sfida da finale di stagione. Il pareggio è il risultato più giusto come dice Italiano, certo che se vincevamo potevamo puntare alla Lazio, ma nessuno ci ha pensato. Il Torino potrebbe vincerle entrambe perché può avere più motivazioni delle sue avversarie, ma non credo passi la Fiorentina, in queste partite bisogna vedere lo stato mentale delle squadre perché i valori cambiano”.

Su Biraghi: “Ha fatto un gran gol, è stato sfortunato in Belgio, ma ieri l’ha messa veramente bene. Ormai è uno specialista, un’arma in più per la squadra”

Su Bonaventura: “Non è andato bene per niente, se sta così dubito giocherà ad Atene o almeno non lo metterei perché lo vedo a corto di fiato. Cagliari sarà l’esperimento decisivo”.

Sull’attaccante: “Nzola ha segnato, ha giocato bene ma in finale credo giocherà Belotti se sta bene anche se ieri non è andato benissimo, ma rimane il punto centrale della squadra”