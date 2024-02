Bocci: “A Italiano chiedo di non consegnarsi alla Lazio. La Champions è troppo difficile ormai”

Ospite al Pentasport di Radio Bruno, Alessandro Bocci ha parlato dell’eventuale modulo per il big match tra Fiorentina e Lazio, facendo luce anche sull’attuale situazione di classifica della squadra viola. Queste le sue parole:

“Secondo me non si può mettere in panchina Beltran in questo momento, sarebbe una forma di autolesionismo. Alla luce di questo, io non mi consegnerei alla Lazio di Sarri come è successo negli ultimi due anni, quindi a Italiano chiedo qualcosa di diverso, o comunque una squadra più compatta. In tal senso il 4-3-3 potrebbe essere il modulo più funzionale per riuscire a contenere le imbarcate della Lazio.

Sulla classifica: “Quella di stasera non è una sfida decisiva, d’ora in poi saranno tutte cosi, anche perché la Fiorentina è l’unica squadra che concede così tanto alle piccole. Per esempio, è praticamente l’unica ad aver perso con Sassuolo e Lecce. Questo ti costringe a rendere negli scontri diretti, a correre di più visto che prima, con il calendario a favore, non è stato fatto. Ormai alla Champions League non ci penso più, ma per restare attaccati al treno europeo c’è da ripartire subito. Italiano ha sempre trovato le medicine giuste per risollevarsi quando è stato in crisi, quindi si può ancora salvare il finale di stagione.”

