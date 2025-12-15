Bocci: “Via subito Vanoli, la Fiorentina ha bisogno di un uomo come Prandelli che conosce Firenze”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Alessandro Bocci per parlare della Fiorentina in caduta libera: “Manderei via Vanoli perché ha sbagliato i cambi anche ieri e non ha dato nulla a questa squadra che non lo segue, infatti crossavano quando invece dovevano provare il gioco a terra sfruttando le tue caratteristiche. Non saprei chi prendere perché hai già cambiato il tecnico e non ci sono stati miglioramenti, potresti provare a cedere qualcuno per incassare e reinvestire fortemente nel mercato.”

Prosegue: “La Fiorentina deve prendere un manager di esperienza che capisca di calcio e che sappia cosa fare in certi casi come Prandelli che sarebbe perfetto per tanti motivi, se poi lui non torna per i suoi problemi con la società, allora prendete chiunque sia vicino a Firenze e conosca la maglia viola. Poi non è sicuro che ti salvi, ma se non cambi la B è una certezza più di quanto sia già ora e neanche Guardiola potrebbe fare il miracolo.”

Su De Gea: “Anche lui è un caso perché non è possibile che abbia disimparato a fare il portiere. Anche ieri ha fatto degli errori enormi, bisognerebbe parlarci e magari metterlo fuori anche lui perché forse ha bisogno della panchina. Il dubbio è che dovresti mettere Martinelli che non ha esperienza e che non ha giocato neanche in Conference.”