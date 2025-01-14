Bocci: "Non c'é feeling tra Palladino e Gudmundsson. Ma non esiste toglierlo a fine primo tempo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Alessandro Bocci ha così parlato della Fiorentina dopo la sconfitta per 2-1 contro il Monza: "La Fiorentina oggi non deve guardare la classifica, prima deve ri...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Alessandro Bocci ha così parlato della Fiorentina dopo la sconfitta per 2-1 contro il Monza: "La Fiorentina oggi non deve guardare la classifica, prima deve ritrovare se stessa. Ieri abbiamo perso contro nessuno, con una squadra forte ne avresti presi quattro. La domanda è, come ci siamo arrivati a questo punto? Incredibile come la Fiorentina si sia squagliata sul rigore tolto di Sottil. Qual è il problema? Non ci si può permettere di giocare con un centrocampo a due, soprattutto con quegli interpreti. Gudmundsson cosa ha? Capello diceva che le crisi si superano affidandosi ai giocatori migliori. Palladino ha il dovere di recuperare il calciatore. È ovvio che tra i due non ci sia feeling, ma non esiste toglierlo al 45'. Con quel centrocampo, Bondo ha fatto una festa. Con l'ingresso di Folorunsho le cose sono leggermente migliorate".

PEDULLÀ: “MEGA OFFERTA DA CHICAGO PER IKONÈ, LA FIORENTINA VALUTA MAN MENO DI 15 MILIONI DI EURO”

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