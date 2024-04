Bocci: “Italiano ha sbagliato, quel gol non si può prendere. Ma comunque gli farei firmare il rinnovo”

Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera, ha parlato a Radio Bruno il giorno dopo Atalanta-Fiorentina, queste le sue parole:

“Innanzitutto faccio i complimenti alla Fiorentina, vado controcorrente, perchè ieri ha giocato mettendo in campo tutto quello che aveva. Se facessimo la lista tra Fiorentina e Atalanta io non so quanti giocatori viola giocherebbero nell’Atalanta, forse solo Nico Gonzalez e Dodò, ma non questo Nico. Per il resto giocano Ederson, Koopmeiners, De Roon, Scamacca ecc. Nel complesso la Fiorentina la sua partita l’ha fatta, ha resistito in 10 ma ritengo sia intollerabile prendere gol in contropiede con Italiano che dice a tutti di salire ad un minuto dalla fine. Io sono un grande estimatore di Italiano, fossi un dirigente della Fiorentina gli rinnoverei subito il contratto perchè il futuro senza Italiano sarà peggiore. Ci ha fatto salire nel ranking, ci ha portato a giocare 2 finali e forse ce ne sarà una terza quindi lo stimo tantissimo ma credo che ieri sia stato fatto un grande errore.

Non si può prendere un gol a 1 minuto dai supplementari, in contropiede. I primi 8 minuti la palla l’ha avuta solo la Fiorentina, poi rimpallo su Mandragora e al primo tiro in porta prendi gol, poi c’è anche da dire che Belotti non segna. Non si può prendere quel gol alla fine della partita, Italiano ha detto che i supplementari sarebbero stati un’agonia, Gasperini aveva messo solo giocatori d’attacco, magari li colpivi in contropiede. Io avrei attaccato cosi nei supplementari, non all’ultimo minuto. Fossi Pradè chiederei a Italiano spiegazioni, allo stesso tempo gli farei firmare il contratto e non è una contraddizione.

Quando hanno espulso Milenkovic pensavo fosse andata e invece lui ha azzeccato i cambi e la Fiorentina ha difeso benissimo e vi confesso che sull’1-1 mi ero illuso che potesse resistere, l’Atalanta non aveva avuto grandi occasioni, Scamacca quel gol se lo inventa. Anche per questo motivo non aveva senso andare cosi in avanti. Avremmo fatto altri 30 minuti per cuori forti, l’Atalanta non so se è abituato come lo è alla Fiorentina, la partita era cambiata in meglio per la squadra viola, non per gli altri. Italiano ci ha dato identità e sono convinto che lui sia un grande allenatore, ha avuto risultati eccellenti per merito suo. Ieri ha vinto la squadra migliore, credo che la Fiorentina sia meno attrezzata rispetto allo scorso anno perchè gli uomini migliori sono in difficoltà. Funziona cosi per tutti, se all’Inter non segna Lautaro fa più fatica”

