Bocci: “Dodò in questo momento non può giocare, mai visto un brasiliano che sbaglia i passaggi”

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato a Radio Bruno il giorno dopo la sconfitta della Fiorentina sul campo della Juventus, queste le sue parole:

“Dodò in questo momento non può giocare, mai visto che un brasiliano che non sa appoggiare la palla a pochi metri, meglio lasciarlo in panchina. Scivola Ikonè, scivola Milenkovic e per poco non prendiamo gol, non siamo nemmeno più buoni a scegliere i tacchetti. Ora dalla società mi aspetto vicinanza alla squadra, mi auguro che sappiano cosa fare. Mi auguro che Italiano trovi una soluzione come l’aveva trovata prima dell’inizio del mondiale, questa squadra se non c’è Nico Gonzalez non si accende. Lo scorso anno Italiano aveva trovato una solidità difensiva dopo l’addio di Vlahovic, se non troviamo questa è dura, se ogni volta che gli avversari ci fanno paura quando superano la metà campo, li son guai”

L’OPINIONE DI GIOVANNI GALLI