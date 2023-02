Galli: “Mettiamo in discussione Italiano, le altre squadre non hanno giocatori migliori dei nostri”

L’ex portiere e dirigente della Fiorentina ai tempi dei Della Valle, Giovanni Galli, ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole dopo la sconfitta della Juventus:

“Mettere in discussione l’allenatore? Finalmente, Si può sempre migliorare certo, ma le squadre che sono davanti a noi non hanno giocatori migliori ma hanno un organizzazione migliore della nostra. La squadra si è incartata nelle idee di Italiano, ieri non c’è stato nulla che abbia fatta pensare che la squadra sia organizzata, hanno perso le misure, hanno perso il posizionamento, non siamo organizzati in difesa, non siamo organizzati in centrocampo, non siamo organizzati in attacco. Ogni volta che ci attaccano prendiamo gol. Il portiere della Juventus non ha fatto una parata, ho sentito dire che abbiamo tirato in porta, ma dove?

Viene detto che manca il centravanti, ma ieri il Monza ha vinto con un gol di Donati, terzino destro, mi dite quanti gol ha fatto Dodò ha fatto? Non manca solo il centravanti, mancano tutti. Alle altre squadre segnano i difensori e i centrocampisti, a noi fanno fatica, allora vado a vedere il gioco dell’allenatore, dal settimo posto in poi nessuno ha una rosa migliore della nostra, c’è stata involuzione tecnica, tattica e di concetti che ha fatto la Fiorentina negli ultimi 8 mesi, non dò nemmeno la colpa a chi è arrivato, perchè i giocatori che sono arrivati da altre parte sono peggio dei nostri. Qual è la differenza?

Le colpe vanno sempre divise tra società e squadra, ma la rosa non merita il quattordicesimo posto, questa squadra deve stare a ridosso delle prime 6 con la speranza di far bene se qualcuna fallisce. La Fiorentina non può essere quattordicesima

