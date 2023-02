“Classifica della Fiorentina non è figlia di un complotto ma di acquisti fallimentari, vittimismo è triste”

Questo quello che scrive Benedetto Ferrara su La Nazione questa mattina:

Perdere contro una Juventus così fa veramente male, perdersi come sempre negli ultimi metri di campo fa ancora più male perché questo malessere in zona gol ormai è un morbo endemico che crea solo frustrazione. La Fiorentina ha giochicchiato senza far paura, la Juventus, irrigidita nella sua bruttezza, ha trovato il gol e i tre punti. E’ abbastanza triste il vittimismo della società, perché questa classifica arida non è figlia di un complotto, ma di acquisti fallimentari. E due centravanti in panchina spiegano tutto. Ma l’autocritica non fa parte del gioco. Ps. Un applauso a Castrovilli. Che comunque se lo merita.

IL COMMENTO DELLE PAROLE DELLA JUVENTUS