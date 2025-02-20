Bocci: "La Fiorentina fa bene ad interrogarsi su Palladino, con lui presi gol assurdi"

Il giornalista ha espresso la sua opinione riguardo alla situazione vissuta in questi giorni in casa Fiorentina

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Alessandro Bocci che ha detto la sua sulla Fiorentina anche alla luce delle prestazioni europee delle altre squadre che, difficilmente, daranno il quinto posto Champions all'Italia: "Per il ranking è stata una mazzata, dovevamo tifare le italiane perché a cascata potevamo avere un posto in più e ci faceva comodo come l'anno scorso perché senza quinto posto, non saremmo andati nemmeno in Conference. Per la Fiorentina non guardo più la Champions perché c'è un solo posto libero e sarà difficilissimo tenere dietro Juve e Milan nonostante abbiano fatto dei macelli in questa settimana. La Juve, se non va in Champions, fallisce la stagione e Motta viene cacciato, il Milan uguale perché la situazione è la stessa. Il rischio di stare fuori da tutto è alto."

Su Palladino: "Partite come contro il Como sono inaccettabili, non le voglio più vedere. Abbiamo fatto partite orribili come a Monza ed in casa con l'Udinese, adesso basta. Prendiamo dei gol assurdi, il primo di Diao è folle perché non si può schierare Mandragora a inseguire uno così veloce al posto di Dodo, poi non avevi Kean ma hai giocato come se ci fosse, senza senso. Non mi sembra che Palladino stia costruendo qualcosa di tecnico, non era l'allenatore che avrei preso per il post Italiano sinceramente. Gli do l'alibi di non aver mai avuto Gudmundsson e del problema di Bove, ma ora deve dare delle risposte a tutti perché se è in bilico, è giusto."