Bocci: "In questo momento Dodò non può giocare titolare. La differenza con Odriozola è notevole"

Non sta brillando Dodò fino ad ora con la maglia della Fiorentina, ne ha parlato il giornalista Alessandro Bocci

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato di Dodò a Radio Bruno, queste le sue parole sul terzino destro brasiliano:

"Secondo me Dodò in questo momento non può giocare, attacca solo centralmente anche se sicuramente lo fa perchè gli è stato detto di farlo, una delle differenze notevoli rispetto allo scorsa stagione è la differenza di rendimento tra Odriozola e Dodò. Contro il Braga è uscito perchè era già ammonito e quindi, con un arbitro in confusione, meglio non rischiare. Io farei giocare Terzic sulla destra anche se è un sinistro, con il problema in questo momento credo sia che non gli vogliono rinnovare il contratto che scade nel 2024, a Verona sugli esterni ci sarà da ballare. Tutte le volte che parte dal centro del campo la palla è persa, Odriozola non lo faceva, resta il fatto che non so se questo penalizza Dodò che ad oggi resta deludente.

LA SITUAZIONE SU BALDANZI ALLA FIORENTINA

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