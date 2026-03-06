Bocci: “A questo punto non possiamo mandare via Vanoli, non c’è tempo per prenderne un altro”

A Radio Bruno è intervenuto Alessandro Bocci per parlare di Fiorentina: “Domenica è una gara complicata perché il Parma gioca come il Cagliari e farà la stessa partita, quindi si può rischiare un episodio simile. Cuesta non è Guardiola e non ricerca mai lo spettacolo perché sono molto chiusi e poi vanno in ripartenza, fanno un calcio antico tipo Trapattoni perché difficilmente va nel panico ed è il nostro opposto.”

Prosegue: “Hanno dei giocatori buoni pure tecnicamente e un attaccante interessante come Pellegrino che tiene palla e fa reparto da solo. In trasferta sono fortissimi perché non prendono gol e hanno vinto a Milano e a Bologna poi hanno pareggiato a Napoli. La mancanza di Kean si farà sentire perché non credo ce la farà e bisognerà affidarsi ai giocatori più qualitativi.”

Su Piccoli: “Capisco che ci voglia continuità, ma se Kean c’è gioca sempre lui e deve essere bravo a farsi trovare pronto. Al momento non ha un rendimento esaltante e il salto non gli ha giovato, se non cambia la storia ci fa capire di essere uno solo da Cagliari.”

Su Vanoli: “Mi auguro riaggiusti la bussola, però non credo vada esonerato perché mancano 10 partite e il tempo stringe quindi va tenuto fino alla fine perché chiunque venga e non ci sono tante alternative in giro, deve ricominciare da capo e si deve ambientare non possiamo permettercelo.”