Bocci: "Palladino ha buttato via un'occasione, nel calcio non esiste la meritocrazia"

Il noto giornalista e tifoso ha commentato la sconfitta viola ieri sera a Milano contro l'Inter di Inzaghi per 2-1

A Radio Bruno il noto giornalista Alessandro Bocci ha commentato la sconfitta dei viola a Milano: "La Fiorentina ha perso una grande occasione perchè l'Inter ha tanti problemi e raramente si è vista così male, invece siamo stati troppo timidi quando invece bisognava osare di più. Palladino doveva cambiare piano gara con rapidità perché si vedeva subito che non andava."

Su Palladino: "Ma che vuol dire meritocrazia? non mi convincono per niente queste parole. Hai 16 titolari, hai una squadra forte con tante soluzioni. Non mi interessa chi ha fatto bene giovedì, devi mettere i più forti che hai sempre. Per la Champions ci vogliono 9 punti in tre partite."