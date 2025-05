Bocci: “La stagione di Palladino non è fallimentare, ha fatto tanti punti e per questo è stato confermato”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Alessandro Bocci che ha commentato vari temi del mondo Fiorentina: “Palladino è stato confermato dalla società e non credo che verrà cambiato in estate, la Fiorentina ha scelto di rinnovarlo e questo non è mai stato messo in discussione anche se sarei curioso ci spiegassero il motivo per questa decisione. I risultati che ha portato non sono in linea con quanto sbandierato a inizio stagione ma per me non è una stagione fallimentare visto che la Fiorentina ha fatto tanti punti.”

Sul futuro: “Bisogna ripartire con un progetto serio e una squadra forte perchè i dirigenti dovranno mettere in conto che alle prime difficoltà ripartiranno i problemi e mi auguro tengano conto di quanto ha detto domenica scorsa la piazza.”

Su Kean: “Dato che hanno confermato Palladino penso che anche Kean possa rimanere visto che si sono trovati molto bene insieme e credo che solo un grande club come il Barcellona o il Real Madrid possa portarlo via da Firenze.”

Su Fagioli: “Va riscattato anche se non ha fatto una grande stagione come ci si poteva aspettare. Purtroppo è stato di nuovo condizionato dalle voci sulle scommesse ma la Fiorentina non deve farselo scappare.”