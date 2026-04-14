Bocci: "Adesso tutto passa a Commisso, sarà lui a decidere il futuro della Fiorentina"

Il giornalista ha parlato del futuro viola con tutto in mano a Joseph Commisso

A Radio Bruno il giornalista Alessandro Bocci ha parlato di Fiorentina: "Adesso la salvezza non ci riguarda più perché se la vedranno Lecce e Cremonese e noi possiamo pensare al futuro, tutto dipende da chi guiderà la Fiorentina perché dovremo sapere se la famiglia Commisso vuole andare avanti. In seguito Paratici avrà carta bianca per il mercato."

Prosegue: "Arriverà un nuovo allenatore e bisogna capire chi sarà perché un top non te lo puoi permettere e poi con i giovani non ci verrebbe neanche. Sarà un mercato non di grosse spese e sarà tutto fatto in base a quanto decideranno Paratici e il nuovo tecnico, magari potrebbe essere Grosso."