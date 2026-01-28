Bocci duro: “Inaccettabile prendere gol sempre alla prima prima occasione: dov è l’amor proprio?”

Alessandro Bocci è intervenuto a Radio Bruno: “Mentre guardavo uno sconsolante secondo tempo mi chiedevo cosa ci fosse nella stessa di questi calciatori, dove fosse l’amor proprio. La Fiorentina non è mai stata in partita, ma è stata in balìa del Como che, a detta dello stesso Fabregas, non ha approcciato bene. È inaccettabile anche il fatto che si prenda gol sempre alla prima occasione, ha ragione Vanoli quando sottolinea che la squadra non avverte il pericolo.

Il mercato fin qui non mi ha per nulla soddisfatto, anche se rimango contento dell’arrivo di Paratici, perché Solomon e Harrison non alzano il livello, mentre sono più contento dell’arrivo di Brescianini. Fabbian è un buon giocatore ma non credo servisse”.

Su Piccoli: “Prima di farsi male si mangia un gol clamoroso. Fazzini io non lo cederei, è un giocatore di prospettiva e aspetterei a giudicarlo, anche perché viene da un infortunio. Fortini? Ne ha combinate parecchie a partire da Mainz. Bisogna che l’allenatore non lo esponga, trovando la soluzione giusta, ma non voglio colpevolizzare il ragazzo. Harrison? È stato deludente, non mi sembra, come Solomon, un giocatore che fa la differenza, ne avrei preso uno solo ma forte in quel ruolo”.

Sul nuovo presidente: “Serve un progetto serio che possa portare la Fiorentina almeno a lottare stabilmente in Europa”.