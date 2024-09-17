Sentite Bocci: "Con Mina non avresti mai preso i gol dell'Atalanta. Deluso dalla difesa di Palladino"

Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport di Radio Bruno, Alessandro Bocci, ha così parlato della situazione in casa Fiorentina, dopo la sconfitta per 3-2 contro l'Atalanta: "Dopo la Fiorentina, ho vi...

Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport di Radio Bruno, Alessandro Bocci, ha così parlato della situazione in casa Fiorentina, dopo la sconfitta per 3-2 contro l'Atalanta: "Dopo la Fiorentina, ho visto Cagliari-Napoli. Con Mina in difesa non avremmo mai preso quel gol da De Ketelaere. Se vogliamo giocare così, l'unica strada è recuperare Pongracic. Oggi non giochiamo più di reparto, ma sui riferimenti. Pensavo che Palladino avrebbe lavorato meglio dal punto di vista difensivo rispetto a Italiano. Invece mi ha deluso. Siamo all'A-B-C. Così non si può andare avanti. Servono soluzioni, ma in fretta. Oggi è la quarta giornata, ma la Fiorentina sbagliando un mese ha rischiato di non arrivare in Europa. Oggi vedo una squadra impaurita. Serve maggiore amalgama e personalità. In mezzo ha 5 giocatori (di cui ne giocano 2, al massimo 3) similari. Lì sta a Palladino a scegliere. Giocando 3-5-2, tenere fuori Adli secondo me è assurdo. Oggi Colpani non sta dando nulla, alla prima difficoltà sparisce. Certo che la squadra è costruita per giocare con i 2 dietro Kean, ma oggi bisogna moderare e cercare di mettersi ai ripari. Spero che Gudmundsson almeno possa fare un'ora".

BUCCHIONI: “SCELTE INCOMPRENSIBILI DI PALLADINO, È GRAVE METTERE RANIERI A GUIDARE LA DIFESA”

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