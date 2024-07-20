Bocci: "Preferisco Colpani a Zaniolo. Lo vedo bene con Nico, se l'argentino parte prenderei Gudmundsson"

Il giornalista Alessandro Bocci ribadisce la sua posizione su Zaniolo, considerando Colpani un giocatore più forte del neo atalantino

Ospite al Pentasport di Radio Bruno, Alessandro Bocci ha parlato di alcuni temi caldi in casa viola. Queste le sue parole:

Sul calcio di Palladino: “Personalmente con Palladino ho visto un calcio più verticale, con maggiore scelta di profondità, ma queste partite contano poco, dovremo vedere poi quando la Fiorentina giocherà con squadre più preparate. Io mi aspetto velocemente almeno un centrocampista forte forte, e poi anche un altro centrocampista per fare il salto di qualità vero e proprio.”

Su possibili mosse di mercato: “Palladino giocherà senza un regista puro, quindi non mi aspetto un giocatore del genere dal mercato. Mi aspetto più giocatori dinamici, fisici che sappiano fare più cose, tipo Pessina, un po’ un tuttofare. La squadra deve essere girata da tutti, non serve un solo giocatore che la fa girare. Palladino è un allenatore moderno, molto preparato ma anche molto diverso da Italiano. La Fiorentina deve mettere il mister nella condizione di fargli giocare il suo calcio, quindi è giusto arrivare a giocatori funzionali al suo metodo.”

Su Colpani e Nico: “Colpani lo preferisco rispetto a Zaniolo, alla Fiorentina me lo aspetto insieme a Nico, non come sostituto. Se Nico va via deve arrivare uno forte, uno che fa la differenza come Gudmundsson, non uno così e così. Quelli forti forti non accettano squadre che non fanno la Champions League, quindi in caso di partenza dell’esterno argentino andrebbe trovato il profilo giusto, forte ma che accetta anche una competizione europea minore. L’importante è non fare come abbiamo fatto con Vlahovic: ceduto e poi preso sempre giocatori non all’altezza di sostituire il serbo. La Fiorentina con Vlahovic avrebbe probabilmente vinto un trofeo, ma non recrimino la società, era evidente che il giocatore voleva andare via, critico solo i tempi e la mancanza di un sostituto adeguato. Questo è quello che la Fiorentina deve evitare di fare se dovesse cedere Nico Gonzalez, deve spendere e deve farlo bene, bisogna essere bravi a usare i propri soldi.”

GALLIANI TORNA SU COLPANI

https://www.labaroviola.com/galliani-ritorna-su-colpani-alla-fiorentina-ce-qualche-discorso-in-atto-ma-niente-di-definito/261402/