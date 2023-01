Bocci: “Commisso spieghi cosa voglia fare, se la Fiorentina non lotta per l’Europa la missione è fallita”

Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera, ha parlato a Radio Bruno dell’andamento della Fiorentina il giorno dopo della sconfitta contro la Roma:

“La Fiorentina non ha qualità, i migliori due della Fiorentina sono stati Nico Gonzalez e Amrabat, i due più forti della squadra. Dodo è stato pagato 18 milioni, come ti viene in mente a fare quell’entrata, a Roma, dove non aspettano altro che quello. Chiaro che arrivasse il secondo giallo, il primo poteva essere evitabile ma certe cose sono intollerabili.

La Fiorentina deve comprare, ma giocatori veri, poi Italiano si può inventare la stagione dello scorso anno ma servono almeno due giocatori veri oltre Nico Gonzalez, Amrabat e Milenkovic, che sono i tre giocatori più forti. Devi comprare giocatori che fanno la differenza, altrimenti Commisso ci spieghi cosa voglia fare della Fiorentina, se la Fiorentina non la tieni in lotta per l’Europa tutti gli anni la sua missione è fallita

Con il centravanti è stato fatto uno sbaglio, prima con Cabral e poi con Jovic, aggiungendo una scommessa ad un’altra scommessa. Ci sta di sbagliare, ma ora bisogna correre ai ripari, Dodò e Jovic pensavo fossero giocatori diversi. La Fiorentina deve cercare una soluzione migliorativa

Il campionato è perso, la Fiorentina non ha mollato e la partita contro la Roma ne è la dimostrazione perchè la squadra ha lottato e c’è stata, ma non deve farlo perchè ci sono dei processi che riguardano Juventus e Atalanta e arrivare ottavi quest’anno potrebbe avere un senso rispetto agli anni passati, non so cosa succederà ma bisogna stare attenti, oggi il campionato ha una sua importanza, l’ottavo posto potrebbe portare anche l’Europa, mollare sarebbe un delitto”

