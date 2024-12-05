Bocci: "Colpani fa fatica fisicamente, perde quasi tutti i duelli. Non ha il piglio quando punta l'avversario"

Alessandro Bocci ha parlato al Pentasport, soffermandosi sul momento negativo di Colpani con la maglia della Fiorentina

Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, commentando alcuni temi caldi in casa Fiorentina, tra cui un rendimento non positivo di Colpani. Queste le sue parole:

Su Fiorentina-Empoli: “Condivido l’analisi di Palladino, ho visto la squadra sfasata, un po’ svalvolata e con la testa un po’ altrove. Nelle coppe non ho mai visto una Fiorentina come quella che gioca in campionato, a partire dal preliminare di Conference contro la Puskas. Ho la sensazione che sia stata fatta una scelta involontaria che il campionato viene prima. Ieri Colpani male, lo stesso Cataldi ha fatto un errore grave. L’Empoli non aveva niente da perdere, ha giocato coi ragazzini e ne ha approfittato. Chiaramente la Fiorentina è stata anche sfortunata, i rigori poi si possono sbagliare. Col Cagliari si capiranno meglio tutte le conseguenze di quanto successo a Bove. Poi a gennaio la società dovrà intervenire per rimpiazzare eventualmente Bove, perché non ha giocatori simili a lui in questa rosa.“

Su Colpani: “Colpani fa fatica, mi sembra anche una questione fisica, perde i duelli quasi sempre. Tra i nuovi acquisti è quello che, per adesso, ha convinto meno. Si sacrifica in un lavoro di copertura che Sottil fa molto meno, però non ha quel piglio in più quando deve puntare e saltare l’uomo. Gudmundsson resta il giocatore più importante di questa squadra, vediamo come si riadatterà Palladino con il suo rientro.”

Sull’Empoli: “L’Empoli ha giocatori interessanti, con un livello importante. Esposito è già a livello di squadre più importanti, ma è una società che sa cosa fa, fa bene calcio e investe sempre in modo corretto. Seghetti ieri sera bravo, ha dimostrato di essere freddo, mentre Terracciano non ne ha mai preso uno nonostante avesse intuito. Secondo me la Fiorentina non aveva preparato i rigori, mentre l’Empoli si.”

GRAZIANI SU KEAN

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