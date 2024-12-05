Graziani: "Kean è l'anima della Fiorentina, ma se ci fossi stato io ieri avrei fatto gol. Colpani non pervenuto"

L'allenatore Ciccio Graziani si è espresso sulla Fiorentina, soffermandosi su Kean e sugli errori della partita contro l'Empoli

L’ex calciatore della Fiorentina Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, parlando dei temi più caldi in casa viola. Queste le sue parole:

Sulla sconfitta contro l’Empoli: “È chiaro che ieri ci fosse un’atmosfera di dispiacere e tristezza, ma nel momento in cui vai in campo tante cose le metti da parte. Empoli buonissima prestazione, ha tolto spazio e tempo alla Fiorentina per pensare, hanno fatto un bel pressing tutta la partita e hanno fatto due gol mettendo pressione e recuperando palloni alti. L’Empoli è stato anche un po’ fortunata, ma molto cinica nelle occasioni. La Fiorentina no, ha avuto 3 occasioni per fare almeno 2 gol. Ho visto gli errori di Kean, io lo stimo, ma se c’ero io la buttavo dentro. Il portiere Seghetti è stato molto bravo in un paio di interventi, poi ci sono degli episodi che ti penalizzano e così è andata.”

Su alcuni giocatori di questa Fiorentina: “Gudmundsson è un giocatore straordinario per questa squadra, bene che sia rientrato. Adesso Sottil ha fatto gol, ma in realtà ne fa pochi per il ruolo che ricopre, ovvero l’esterno d’attacco. Ikoné idem, Colpani anche ieri sera non pervenuto, Non ha mai tirato, va troppo a corrente alterna.”

TEGOLA ORSOLINI

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