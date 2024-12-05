Orsolini salta la Fiorentina. L'esterno del Bologna si è infortunato e resterà fuori per 3 settimane

Fra due settimane si giocherà Bologna-Fiorentina, e la squadra emiliana perde il suo giocatore più forte, Orsolini fuori per infortunio

Brutte notizie per il Bologna per quanto riguarda le condizioni di Riccardo Orsolini. Il centrocampista felsineo, che martedì è stato costretto ad abbandonare il campo al 39' nel match di Coppa Italia contro il Monza, dovrebbe rimanere fermo nelle prossime tre settimane.

Questo il comunicato: "Sono ripresi stamattina a Casteldebole gli allenamenti dei rossoblù a due giorni dalla partita di Torino: seduta di scarico in campo per i più impiegati col Monza, lavoro tecnico-tattico per gli altri. Differenziato per Oussama El Azzouzi, Michel Aebischer, Thijs Dallinga e Charalampos Lykogiannis, a causa di una contrattura alla coscia sinistra. Gli esami cui è stato sottoposto Riccardo Orsolini hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero di tre settimane".

Il Bologna perde quindi Riccardo Orsolini almeno per le prossime tre settimane. Il centrocampista felsineo dovrebbe quindi tornare a fine dicembre e saltare le sfide contro Juventus, Benfica, Fiorentina e Torino. Nella migliore delle ipotesi Orsolini potrebbe perciò tornare nel match del 30 dicembre contro il Verona, altrimenti si rivedrà in campo nel 2025.

BUCCHIONI BOCCIA QUARTA A CENTROCAMPO

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