Bucchioni: "Quarta a centrocampo è un esperimento fallito da non riproporre mai più, è uno instintivo"
Enzo Bucchioni è stato intervistato a Radio Sportiva sulla partita di ieri tra Fiorentina ed Empoli di Coppa Italia, queste le sue parole:"La Fiorentina ha messo i titolari perché credo che la motivaz...
Enzo Bucchioni è stato intervistato a Radio Sportiva sulla partita di ieri tra Fiorentina ed Empoli di Coppa Italia, queste le sue parole:
"La Fiorentina ha messo i titolari perché credo che la motivazione fosse molto chiara, Domenica non ha giocato contro l’Inter per quello che è successo a Bove, se non avesse fatto giocare i titolari ieri loro avrebbero riposato per 15 giorni, serviva un evento agonistico per non perdere il ritmo.
Poi c’era anche bisogno di dare un segnale, di ripartire e di prendere il filo anche per scrollarsi di dosso lo shock di quello che è successo a Bove.
La Fiorentina ieri è stata evidentemente condizionata da quello che era successo nei giorni prima si vedeva che era poco lucida e reattiva.
Basta Quarta a centrocampo, si era visto anche in Conference, qualcuno aveva detta buona prestazione contro i ciprioti, ma quale buona prestazione? Quando uno non ha i tempi di gioco, sbaglia tutti i passaggi e viene messo sempre nel mezzo dai palloni avversari non è un centrocampista, ieri si sono viste tutte le difficoltà di un giocatore che è instintivo anche in difesa, è un esperimento fallito da non riproporre mai più"
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