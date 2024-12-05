Bucchioni: "Quarta a centrocampo è un esperimento fallito da non riproporre mai più, è uno instintivo"

Enzo Bucchioni è stato intervistato a Radio Sportiva sulla partita di ieri tra Fiorentina ed Empoli di Coppa Italia, queste le sue parole:"La Fiorentina ha messo i titolari perché credo che la motivaz...

Enzo Bucchioni è stato intervistato a Radio Sportiva sulla partita di ieri tra Fiorentina ed Empoli di Coppa Italia, queste le sue parole:

"La Fiorentina ha messo i titolari perché credo che la motivazione fosse molto chiara, Domenica non ha giocato contro l’Inter per quello che è successo a Bove, se non avesse fatto giocare i titolari ieri loro avrebbero riposato per 15 giorni, serviva un evento agonistico per non perdere il ritmo.

Poi c’era anche bisogno di dare un segnale, di ripartire e di prendere il filo anche per scrollarsi di dosso lo shock di quello che è successo a Bove.

La Fiorentina ieri è stata evidentemente condizionata da quello che era successo nei giorni prima si vedeva che era poco lucida e reattiva.

Basta Quarta a centrocampo, si era visto anche in Conference, qualcuno aveva detta buona prestazione contro i ciprioti, ma quale buona prestazione? Quando uno non ha i tempi di gioco, sbaglia tutti i passaggi e viene messo sempre nel mezzo dai palloni avversari non è un centrocampista, ieri si sono viste tutte le difficoltà di un giocatore che è instintivo anche in difesa, è un esperimento fallito da non riproporre mai più"

CAGLIARI SU TERRACCIANO

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