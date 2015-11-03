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Notizie Ag Colpani Fiorentina
Bocci: "Colpani fa fatica fisicamente, perde quasi tutti i duelli. Non ha il piglio quando punta l'avversario"
05 dicembre 2024 14:04
Ag. Colpani: "È arrivato a Firenze che non era a posto. Può giocare a Firenze ma anche a livelli più alti"
14 ottobre 2024 13:11
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