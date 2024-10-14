Ag. Colpani: "È arrivato a Firenze che non era a posto. Può giocare a Firenze ma anche a livelli più alti"

L'agente di Colpani sul suo passaggio alla Fiorentina

L'agente Tullio Tinti ha parlato a TMW di Andrea Colpani, oggi calciatore della Fiorentina. Il fantasista è stato ufficializzato dal club viola il 26 luglio, con la formula del prestito oneroso (4 milioni) ed un diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Fortemente voluto da Raffaele Palladino che l’ha allenato in Brianza, a fine stagione la Fiorentina potrà scegliere se continuare a tenerlo a meno, in base alle sue prestazioni. L’ex Monza ha esordito in viola giocando da titolare la prima partita di campionato in Serie A contro il Parma. Queste le parole del procuratore: "È partito che non era a posto, arrivato a Firenze non aveva ancora iniziato la preparazione. Ora sta recuperando, ha fatto bene le ultime due. Ha il talento giusto per giocare a quei livelli e anche di più".

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