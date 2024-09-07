Bocci: "Barak non è mai stato quello di Verona, rimane solo il gol a Basilea"

Il noto giornalista ha commentato la situazione in casa Fiorentina analizzando i temi principali dei viola durante la sosta

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto Alessandro Bocci che ha commentato i temi più importanti di casa viola: "Barak non ha lasciato il segno, di lui ci ricordiamo il gol a Basilea e poco altro, non ha mai dimostrato niente nonostante credo abbia talento. Si pensava ad un nuovo ruolo a centrocampo, ma non ha le capacità per farlo. Col Venezia penso che la Fiorentina si sia arresa con lui, ha fatto una partita davvero brutta ed è stato inesistente. La Fiorentina gli ha preferito Ikoné perché almeno quando è ispirato salta l'uomo, anche se capita raramente. Barak non è mai stato quello di Verona, adesso bisogna andare oltre".

Su Kean:"Ha giocato 9 minuti, non si può dargli un voto ma è entrato benissimo, ha lottato come un leone come con la Fiorentina e credo che sarà il titolare lunedì al posto di Retegui contro Israele".

Su Pongracic: "Palladino ci deve lavorare, è entrato in una spirale molto negativa anche in Nazionale dove ha commesso degli errori gravi. Bisogna che Palladino lo prenda da parte per capire dove sta il problema perché se anche il ct croato ti cambia dopo un tempo è grave".

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