Bocci: “La differenza è che prima non si correva, Pioli ha sbagliato la preparazione atletica”

A Radio Bruno è intervenuto Alessandro Bocci per commentare la vittoria di Bologna: “Ieri nel finale abbiamo tremato perché non si voleva perdere altri punti come già successo visto che era una vittoria fondamentale. Abbiamo ritrovato un’anima e un’identità che non avevamo, soprattutto il primo tempo che è stato feroce con un pressing ottimo e i singoli sono stati eccellenti con Comuzzo e Pongracic che hanno fatto una prova attenta poi a centrocampo benissimo e in attacco siamo stati precisi.”

Prosegue: “La ragione è semplice, prima non si correva e ora andiamo a mille, sembra assurdo, ma la preparazione atletica è stata sbagliata perché ti ha piantato per 4 mesi. Credo che Pioli ha sbagliato la scelta dello staff ed è mancata la sinergia giusta poi lo dicono gli stessi giocatori che ora si stanno allenando duramente. Piccoli faceva pure fatica a raccontarlo da quanto li ha fatti lavorare.”

Sul mercato: “Ci manca un difensore a livello numerico perché siamo corti e si vede anche se adesso Comuzzo e Pongracic sono affidabili. Inoltre per me va preso un mediano che recuperi i palloni perché non lo abbiamo, un’altra domanda che mi faccio è se va via Caviglia chi ruota al centro con Fagioli?”.