Bocci critico: “Domenica è un bivio. La Fiorentina deve giocare ad una punta, Piccoli spaventato da Kean.”

Il giornalista Alessandro Bocci ha commentato su Radio Bruno la difficile situazione che sta passando la Fiorentina.

Il giornalista sportivo Alessandro Bocci ha parlato ai microfoni di Radio Bruno riguardo la situazione della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Questo è il weekend del bivio. Mi preoccupa la situazione della squadra: non c’è identità. Spero la squadra prenda una strada decisa e continui su quella, anche se per ora non ci sono i segnali. Speriamo che Pioli si dimostri essere un valore.”

Sul modulo: “Ora come ora possiamo giocare anche a 4 perdendo la spinta di Gosens, ma non possiamo tenere le 2 punte. Piccoli è spaventato dalla presenza di Kean, non dialogano. Dobbiamo tornare a giocare a una punta e Piccoli sfrutterà le sue occasioni. Anche Fagioli e Sohm hanno avuto un impatto pari a zero.”

Sull’umore: “Dall’entusiasmo estivo siamo alla depressione. La squadra è entrata in una spirale negativa e il mister non è riuscito a cambiare. Serve tattica e grande lavoro psicologico.”

