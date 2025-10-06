Bocci: “La Fiorentina ha già perso l’obiettivo Champions, non guardiamo la classifica perché è troppo brutta”

A Radio Bruno è intervenuto Alessandro Bocci per dire il suo pensiero sulla Fiorentina: “Giocare la miglior partita e perdere è veramente una brutta cosa perché hai fatto una buonissima prestazione e non hai raccolto davvero niente, devi gestire uno spogliatoio che non sta bene e che si trova a vivere una sosta lunghissima. Questa sosta è orribile perché non ci permette di rimediare subito e dobbiamo starcene a pensare su questo brutto momento ed il calendario non aiuta.”

Prosegue: “Non ha senso parlare di obiettivi perché la Fiorentina non ha identità, di certo la Champions è tramontata e non occorre più nominarla perché è un obiettivo sfumato. Non guardiamo la classifica perché è brutta e non va nemmeno citata.”