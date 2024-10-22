Bocci esalta Kean: "È insostituibile per la Fiorentina, terrorizza le difese avversarie"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Alessandro Bocci, ha così parlato del momento della Fiorentina dopo la vittoria per 6-0 contro il Lecce, soffermandosi anche su Moise Kean e Albert Gudmundsson...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Alessandro Bocci, ha così parlato del momento della Fiorentina dopo la vittoria per 6-0 contro il Lecce, soffermandosi anche su Moise Kean e Albert Gudmundsson: "La squadra sembra aver trovato una sua dimensione. Bisogna comunque essere cauti perché siamo solo all'inizio del percorso. A Lecce abbiamo stravinto ma allo stesso tempo abbiamo perso 2 giocatori fondamentali. Kean credo che possa tornare già con la Roma, Gudmundsson vorrei riaverlo il prima possibile; Beltran comunque ha dato ottime risposte. Tra i due quello più insostituibile è Kean; sta dando tantissimo per la squadra, terrorizza le difese avversarie; inoltre non hai nessuno con cui sostituirlo. A gennaio cercare un vice-Kean? Sono d'accordo ma devi trovare un profilo con le sue stesse caratteristiche e non ce ne sono molti. Il livello della Fiorentina? Io aspetterei ancora un po' ma se guardiamo la rosa sono dell'idea che la squadra sia più forte; poi bisogna vedere anche il rendimento delle altre squadre. Io sono dell'idea che questa Fiorentina possa lottare per arrivare tra le prime 6".

TMW: “FIORENTINA INTERESSATA A BERTOLA DELLO SPEZIA, IL 2003 INTERESSA ANCHE A ALTRE SQUADRE DI SERIE A”

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