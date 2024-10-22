TMW: "Fiorentina interessata a Bertola dello Spezia, il 2003 interessa anche a altre squadre di Serie A"

Riduzione della clausola di uscita, ulteriore adeguamento del rapporto economico. Studio su un possibile anno in più dei quattro proposti. Ma soprattutto la decisione di non muovere il calciatore, sia...

Riduzione della clausola di uscita, ulteriore adeguamento del rapporto economico. Studio su un possibile anno in più dei quattro proposti. Ma soprattutto la decisione di non muovere il calciatore, sia se ceduto sia se rifiuta il rinnovo, a gennaio 2025, trattenendolo fino a giugno in ogni caso”. Questa, come riporta Il Secolo XIX, è la posizione dello Spezia nei confronti del centrale difensivo Nicolò Bertola, fra le note più liete – anche per la sua produzione offensiva – dell’avvio di stagione in casa ligure.

Da tempo la dirigenza dello Spezia è al lavoro per blindare il classe 2003, che vanta molti ammiratori in Serie A - Inter, Bologna e Monza, Torino e Fiorentina i club interessati - e non perderlo a costo zero la prossima estate quando il contratto del nazionale under 21 scadrà. Il direttore sportivo Stefano Melissano ha già avanzato la sua proposta, rivista ben tre volte con la supervisione del presidente Philip Platek, e attende sempre un segnale da Tullio Tinti e Manuel Montipò, agenti del ragazzo, che vorrebbero una riduzione del costo della clausola d’uscita in favore di una big in modo da trovare un punto di incontro fra le parti.

Si continua dunque a lavorare su clausola, inizialmente prevista a 4,5 milioni, e ingaggio, 300mila più bonus l’offerta migliorativa rispetto ai circa 130mila attuali, cercando anche di ricomporre quella frattura apertasi in estate quando l’ex dirigente Eduardo Macia aveva praticamente trovato l’accordo per la sua cessione al Venezia per 1,2 milioni più il cartellino del portiere Bruno Bertinato. Una cessione poi non concretizzata con Melissano che in questi mesi ha cercato di avvicinarsi alle richieste degli agenti del calciatore e provare a convincerli a firmare il rinnovo. L’unica certezza al momento è che Bertola comunque vada resterà in maglia bianca fino a giugno e poi si vedrà.

Lo scrive Tuttomercatoweb

PRIMO GOAL PER BIANCO IN A

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