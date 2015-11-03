Notizie Bertola Fiorentina

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L'Inter per Bertola vuole battere sul tempo la Fiorentina? C'è stato un incontro con lo Spezia

14 novembre 2024 19:29

TMW: "Fiorentina interessata a Bertola dello Spezia, il 2003 interessa anche a altre squadre di Serie A"

22 ottobre 2024 11:30

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