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Notizie Bertola Fiorentina
L'Inter per Bertola vuole battere sul tempo la Fiorentina? C'è stato un incontro con lo Spezia
14 novembre 2024 19:29
TMW: "Fiorentina interessata a Bertola dello Spezia, il 2003 interessa anche a altre squadre di Serie A"
22 ottobre 2024 11:30
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