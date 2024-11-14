L'Inter per Bertola vuole battere sul tempo la Fiorentina? C'è stato un incontro con lo Spezia

Sul difensore classe 2003 c'è l'interesse di molti club e nelle scorse settimane voci di mercato davano la Fiorentina tra le favorite per il calciatore dello Spezia

L'Inter fa sul serio per Nicolò Bertola e, come riporta Il Secolo XIX, ha accettato l'invito del direttore sportivo dei liguri, Stefano Melissano, a parlare del futuro del giocatore che ha il contratto in scadenza nel giugno 2025 e per questo fa gola a molti altri club. L'incontro ha visto protagonisti proprio Melissano e Dario Baccin, braccio destro di Piero Ausilio, il quale ha confermato il gradimento dei nerazzurri per il difensore classe 2003.

Non ci sono stati passi ufficiali con il suo entourage, anche in virtù di un accordo di non belligeranza tra Inter e Spezia, l'idea sarebbe evitare che Bertola lasci la Liguria a parametro zero, per questa ragione i due direttori hanno vagliato alcuni nomi che possano essere di interesse per lo Spezia nella prossima stagione: Alessandro Fontanarosa, Luca Di Maggio, Zinho Vanheusden, Franco Carboni e Issiaka Kamate alcuni dei giovani attualmente in prestito presi in considerazione.

Il prossimo appuntamento tra i due club è fissato per fine dicembre, un faccia a faccia in cui si riparlerà del centrale e delle possibili contropartite, con l'obiettivo di non disturbare la stagione dello Spezia, attualmente al terzo posto del campionato di Serie B e in piena corsa per una clamorosa promozione in Serie A. Lo riporta TMW.

IL PARERE DI MICHELE SERENA SULLA FASCIA SINISTRA DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/serena-secondo-me-andra-via-parisi-e-non-biraghi-ha-bisogno-di-giocare-tre-in-un-ruolo-sono-tanti/276998/