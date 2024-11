Serena: “Secondo me andrà via Parisi e non Biraghi. Ha bisogno di giocare. Tre in un ruolo sono tanti”

Michele Serena è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

“Palladino? Ho apprezzato molto le parole di Palladino nelle interviste. Ha lavorato ad un’idea di calcio e quando ha visto che i ragazzi non sarebbero riusciti a mettere in pratica quel progetto ha virato su un’altra soluzione. Cambiare idea per il bene della squadra è sinonimo di intelligenza.

Gosens? Ho già avuto modo di esprimersi su di lui. Ce lo ricordiamo all’Atalanta ed all’Inter come quinto ed è arrivato anche a Firenze per questo. Il terzino lo può fare benissimo ma farà qualche gol in meno perchè si dovrà concentrare sulla fase difensiva. A sinistra la Fiorentina è più che coperta.

Gli esuberi sulla fascia sinistra? Lungi da me dare dei consigli a questi ragazzi. Secondo me forse andrà via Parisi che è giovane ed ha bisogno di giocare per mettersi in luce. Tre in un ruolo mi sembrano tantini.”

