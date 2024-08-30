Bocci: "La difesa della Fiorentina ieri è stata horror, avrei preso un centrale sul mercato"

Il noto giornalista ha commentato la prestazione di ieri dei viola e gli ultimi arrivi di mercato della società

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto il giornalista Alessandro Bocci che ha commentato le ultime ore di mercato della Fiorentina con la partenza di Amrabat e i nuovi arrivi, oltre alla Conference: "Bove mi piace, però non so se abbiamo un centrocampo da grande squadra, abbiamo perso un giocatore strutturato come Amrabat che è andato in un campionato di seconda fascia e non lo capisco. Siamo legati alle eventuali crescite di Richardson, Adli e Cataldi. Quest'ultimo credo sia la riserva del francese mentre Bove è l'uomo di gamba che voleva Palladino."

Su Gosens:"Credo che la Fiorentina piuttosto che prendere un difensore in più, abbia scelto di acquistare un esterno in più. Sono contento di lui perché a Berlino ha fatto bene ed è un giocatore che ci serviva perché è l'esterno che può andare a chiudere l'azione, cosa che Parisi non sta facendo. Se sta bene, ci può aiutare molto però avrei preferito un difensore per mettere a posto un reparto in grande crisi. Ieri Pongracic è stato imbarazzante, la difesa mi preoccupa tantissimo."