Bocci: "Kayode e Beltran le delusioni maggiori, Parisi non sta facendo bene ma non lo cederei"

Alessandro Bocci ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno del momento della Fiorentina, queste le sue parole:"Con le grandi le partite si preparano da sé, la Fiorentina deve vincere le pa...

Alessandro Bocci ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno del momento della Fiorentina, queste le sue parole:

"Con le grandi le partite si preparano da sé, la Fiorentina deve vincere le partite che deve vincere per completare la classifica, e ne ha mancate diverse, è anche vero che era una Fiorentina rabberciata quella vista contro Venezie e Monza. Per questo Leccce è un esame decisivo, Palladino ha trovato la quadra con la difesa a 4 e Adli, adesso serve quella parolina che tutti hanno in testa, la continuità.

Il Lecce dovrà dimostrare di dover fare la partita davanti alla sua gente e la Fiorentina dovrà approfittare di questo. Senza Kean, qualora dovesse mancare, non sarà facile fare gol, ma da questa sosta mi aspetto una crescita delle alternative, ci sono competizioni viaggi e trasferte, servono delle risposte dalle alternative. Kayode mi aspetto che cresca tantissimo ma per adesso lui e Beltran sono le delusioni maggiori, anche se Kayode ha diverse giustificazioni; da Beltran mi aspettavo una crescita che ancora non c'è stata. Lui deve trovare un posto sulla trequarti perché in Italia non può fare il centravanti, deve tirare fuori la qualità. Ancora una partita senza ombre non c'è stata ma la squadra ha dato dei segnali, adesso serve una crescita. L'anno scorso l'Europa League te la sei giocata in un mese, quest'anno un mese lo hai già sbagliato e vedrai che ora le grandi inizieranno a vincere.

Parisi non sta facendo bene ma è uno di qualità e prima di prenderlo ci penserei bene, soprattutto non lo scambierei con Zalewski, è un operazione che non mi convince. Forse Parisi non sente fiducia, forse questo giocare poco e non avere continuità lo patisce. Sarebbe utile un prestito in una squadra che lo fa giocare"

LOTITO SU CASTROVILLI

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