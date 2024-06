Bocci: “Pradè sarà messo sotto esame più di tutti. Il mercato farà capire le ambizioni della società”

Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, dove si è espresso così sul nuovo allenatore della Fiorentina e su altri temi di casa viola. Le sue parole:

“Non sarà facile fare meglio di Italiano per Palladino, perché Italiano è riuscito a far performare la squadra oltre la reali capacità. Di Palladino mi ha impressionato l’identità che ha dato al Monza in pochissimo tempo. Lo vedo come un allenatore molto duttile, ma serve misurare la febbre quando ci saranno 2 o più impegni settimanali. Pradé? Lui sarà sotto esame più di tutti. In questa estate capiremo le reali ambizioni della società, il mercato sarà l’ago della bilancia”.

