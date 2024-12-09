Bocci: "Sto vedendo qualcosa di diverso da Sottil, magari è il momento del salto di qualità"

Il noto giornalista ha parlato dei temi più caldi vicini al mondo viola dopo il successo sul Cagliari e in proiezione Bologna

A Radio Bruno il noto giornalista Alessandro Bocci ha parlato della vittoria di ieri con il Cagliari e si è proiettato sul match di domenica contro il Bologna di Italiano: "Ieri la Fiorentina ha vinto con merito, ha sofferto però De Gea non ha fatto chissà quali parate come a Genova ad esempio o da altre parti. Stiamo risentendo di quello che è capitato a Bove perché non si può credere che sia tutto passato soprattutto a livello mentale. I giocatori ancora sono scossi e si vede, è normale, ora devono recuperare un po' di brillantezza e di tranquillità oltre a trovare un nuovo sistema di gioco perché la sua mancanza si sente. La Fiorentina deve modificare il suo modo di difendere perché non lo ha e deve trovare alternative."

Su Sottil: "Sto vedendo qualcosa di diverso ultimamente, mi sembra che stia facendo un piccolo salto. Non mi sbilancio perché magari sono segnali che non troveranno delle conferme ma ora sto vedendo un giocatore focalizzato che può puntare al salto di qualità."

Su Gudmundsson: "Ieri ha sbagliato cose non da lui, è entrato non bene però la Fiorentina ne ha bisogno e lui si deve caricare il gruppo sulle spalle. Con il Linz lo metterei per fargli fare minuti."

Sul Bologna: "Conosciamo Italiano e sappiamo che non ama stare dietro e difendersi. Sarà una partita aperta dove la squadra deve essere matura e concreta, mi aspetto una gara spettacolare."

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