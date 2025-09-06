Bocci: “Kean a Firenze può giocare con Piccoli, non ha problemi a stare in coppia in attacco”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Alessandro Bocci per parlare della Fiorentina ed in particolare di Kean: “L’ho incrociato ieri dopo la partita e l’ho visto bene, mi è piaciuto il suo atteggiamento e la sua fame di cui pure la Fiorentina avrà bisogno. Lo vedo ancora un po’ macchinoso, ma è normale e sono sicuro che sarà sempre più brillante ed ha mandato dei messaggi pure a Pioli perché ha detto che è pronto a giocare in coppia anche a Firenze e con Piccoli può fare bene, ieri si è trovato bene con Retegui.”

Su Gudmundsson: “Avremo bisogno di lui e speriamo davvero non si sia fatto niente perché è troppo importante per noi. Stava molto bene e un suo forfait sarebbe un duro colpo, purtroppo una storta alla caviglia può capitare e non ci puoi fare nulla.”

Su Nicolussi: “Lo metterei contro il Napoli perché può avvicinare i reparti e tenere la squadra corta. Me lo aspetto da regista con Fagioli in panchina e con Sohm e Mandragora ai lati per affrontare l’avversario peggiore che si potesse trovare, ma il calendario è quello. Spero che le punte siano più vicine al resto della squadra perché siamo troppo slegati.”