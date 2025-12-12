Bocci: “Finalmente Vanoli ha dato un segno di presenza, ma ancora poco per battere il Verona”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Alessandro Bocci per parlare della Fiorentina: “Non mi esalto dopo la vittoria di ieri perché la Conference è una competizione diversa che non ha niente a che vedere con il campionato dove non hai mai vinto, mentre in Europa 5 vittorie le hai fatte, questo ti denota che il livello è parecchio basso. Spero che questi 3 punti possano aiutare per il futuro già da domenica dove mi auguro non si parli di stanchezza per aver giocato di giovedì.”

Prosegue: “Quello che è certo è che la Fiorentina vista ieri non batte il Verona che ha battuto l’Atalanta perché ti hanno mostrato corsa e grinta che tu non hai mai fatto vedere, ci vuole molto di più per vincere una gara così tosta.”

Sulla Fiorentina: “Questa vittoria può alleggerire la testa e darti più fiducia come mi auguro succeda. Ieri la Fiorentina ha avuto un ottimo contributo dai subentrati ed è positivo, bene Richardson e Gudmundsson poi domenica andrei a 4 e non più a 3.”

Su Vanoli: “Lui è stato bravo ieri perché ha avuto coraggio e finalmente ha dato un segno della sua presenza, cambiando modulo la Fiorentina ha fatto meglio con un equilibrio migliore del solito.”