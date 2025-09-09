Bocci: “Kean può giocare in coppia con Piccoli con gli stessi risultati di Retegui, sarebbero perfetti”

A Radio Bruno è intervenuto Alessandro Bocci per parlare della prova di Kean in azzurro: “Qualche errore sotto porta ci può stare e lo abbiamo visto con la Fiorentina, adesso mi sembra più in forma e pimpante perché è entrato in moto dopo la preparazione e si vedono i primi risultati con delle reti che lo confermano come attaccante principe con Retegui che ha fatto una bella partita.”

Prosegue: “La coppia è nata e Gattuso non ci rinuncerà, infatti ha messo in campo una squadra un po’ sbilanciata senza un vero esterno da un lato, ma proprio perché intende puntarci molto visto che i due sono complementari e mi auguro che Piccoli abbia visto queste partite perché Retegui ha fatto un lavoro ottimo e Piccoli deve fare lo stesso con dei movimenti coordinati. A Torino erano slegati, invece con Retegui si è trovato subito e spero che nasca il feeling con Piccoli.”

Su Piccoli- Kean: “Sono avvantaggiati perché hanno tempo per provare i movimenti e vedere di trovare il giusto meccanismo. Sono due punte fisiche ed entrambe sanno tenere il pallone ed andare in profondità. Con Retegui si sono trovati subito quasi naturalmente, con lui hanno dei giorni di prova e duro lavoro.”

Sulla Fiorentina: “Metterei un centrocampista in più e mi auguro rientri Gudmundsson per metterlo con Kean, non andrei sotto di un uomo a centrocampo contro il migliore in Italia perché di là ci sono dei giocatori assoluti e se sei sotto numero diventa un problema grosso, avremmo bisogno di vincere anche se sarà molto dura, ma ci servirebbe per il nostro morale.”