Bocci: "Questa squadra ha un rendimento pessimo, ma ora non puoi mandare via Palladino"
Il noto giornalista ha parlato della situazione attuale in casa viola quasi alla vigilia del ritorno di Conference
A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Alessandro Bocci che ha detto la sua sulla Fiorentina delle ultime settimane: "Palladino ha una squadra a disposizione che deve giocare a calcio, non abbiamo dei lottatori. Abbiamo tutti giocatori che sanno tenere palla e palleggiare in un certo modo e non si può vedere il solo Kean che lotta tra Buongiorno e Rrahmani facendo tanta fatica. Palladino deve cambiare qualcosa perché la stagione rischia di diventare un fallimento e se non passi allora sarebbe davvero finita la nostra stagione. Questa squadra ha perso 9 partite sulle ultime 16 disputate, il rendimento è modesto e vorrei capire davvero il motivo perché non si può continuare così."
Su Palladino: "La situazione è grave davvero perché i piazzamenti importanti in campionato sono andati via, avevi una bella classifica e l'hai buttata via con un rendimento insufficiente. Esonerare ora Palladino però, non avrebbe senso, dobbiamo stare vicini alla squadra e salvare quel che si può."