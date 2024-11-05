Bocci: "Palladino umile e intelligente. La Roma può fare flop come il Napoli la scorsa stagione"

Il giornalista Bocci ha espresso il proprio parere sulla situazione in casa Fiorentina, molto positiva nonostante l'assenza di Gudmundsson

Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, commentando i temi più caldi in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

Palladino ha ascoltato i propri giocatori, un po’ come ha fatto la nazionale con Spalletti. I giocatori hanno parlato con l'allenatore, che con umiltà e intelligenza ha cambiato. Non è un caso che la squadra ha iniziato a mostrare un altro piglio, passo, ritmo dal secondo tempo contro la Lazio. Tutto questo senza il giocatore più forte, ovvero Gudmundsson, che per ora ha mostrato solo il 50-60 % del suo potenziale, non ha ancora inciso nonostante i 3 gol prima dell'infortunio. Lui è in giocatore che ti porta a giro per tutto il campo, non ti dà punti di riferimento, crea superiorità, fa ammattire le difese avversarie.

La Fiorentina può crescere e migliorare ancora tantissimo. Milan e Roma mi sembrano in grande difficoltà per motivi diversi. Fonseca non ha feeling, non ha dato identità alla squadra, mentre la Roma è anche difficile parlarne. Nonostante sia una squadra molto forte, può fare come il Napoli l'anno scorso. L’Atalanta non mi sorprende, la Lazio un po’ si. I biancocelesti hanno una panchina più corta, però hanno alternative che possono crescere molto come Castrovilli e Noslin. Non dimentichiamoci che hanno le coppe, e l’Europa League è più complicata della Conference.

Come vice Kean servirebbe un giocatore che abbia in parte le sue caratteristiche, altrimenti è inutile. Servirebbe in quel modo per non dover scombinare la questione tattica e di gioco dal momento che esce Kean.

LE PAROLE DI BUCCHIONI

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