Bocci: “Pioli ha sbagliato a parlare di Champions, questa squadra non è pronta per reggere quel peso”

A Radio Bruno è intervenuto Alessandro Bocci per parlare della Fiorentina: “Questa squadra si è cullata sul clima positivo dell’estate e sulle ambizioni sbandierate anche da Pioli, ma invece non era pronta per reggere questo peso, quindi deve tornare indietro e ripartire con umiltà senza più parlare, cercando di ritrovare il gol e la condizione dei migliori giocatori che non sono mai stati positivi.”

Sulla Fiorentina: “Bisogna scegliere il gruppo per il campionato su cui basare la stagione per creare una costante ma senza tralasciare ovviamente la competizione europea. Mi aspetto tanto da Pioli perché è esperto ed ha un grande bagaglio alle spalle, ha un contratto lungo e non voglio pensare che venga esonerato, però qualcosa che ha detto non lo comprendo tipo quando vede una crescita.”

Su Pioli: “La Fiorentina è una squadra lunga, infatti tanti singoli sono fuori posto perché non riescono a trovarsi. Kean è sempre in fuorigioco oppure quando calcia è scoordinato. Pioli non ha trovato la via, deve parlare di più con i giocatori, magari manca del dialogo e spero che con una vittoria si riaccenda tutto.”

Sulla Conference: “Bisogna far giocare chi dà più garanzie perché c’è da vincere e non si possono fare molti esperimenti. Ci stanno dei cambi, ma continuerei con quelli di domenica, magari mettendo Fagioli e Comuzzo, voglio vedere progressivamente Gudmundsson per delle partite perché deve essere lui quello che ci fa crescere.”

Su Martinelli: “Ha sbagliato scelta perché doveva andare in prestito ed ora sta di nuovo in panchina, non so quanto gli serva in realtà, ma domani bisogna mettere De Gea perché abbiamo necessità di certezze.”